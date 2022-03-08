更多編輯台推薦新聞：
戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯戰車Z字符號成挺戰象徵 意義及社會反應一次看
首頁 / 生活

上弦月浮現2英文字母 北市天文館10日直播解析成因

2022/3/8 14:38（3/8 15:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
每逢上弦月，月球的明暗交界處都會浮現V、X2個英文字母。天文館解釋是因明暗效應產生。（圖取自維基共享資源；作者HristinaH，CC BY-SA 4.0）
每逢上弦月，月球的明暗交界處都會浮現V、X2個英文字母。天文館解釋是因明暗效應產生。（圖取自維基共享資源；作者HristinaH，CC BY-SA 4.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北8日電）月球是離地球最近且最易觀賞的星體，不過鮮少有人注意到，每逢上弦，月球的明暗交界處都會浮現2個英文字母。台北市立天文館為了解析這個謎團，將在10日晚間直播說明。

私人商業太空旅行時代即將來臨，台北市立天文科學教育館搶在民眾真的有機會搭上火箭、離開地球之前，推出「月球旅行團」系列教育活動，要讓民眾一睹這顆星體的美麗。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，由於月球運行時速高達3600多公里，相當於音速的3倍，因此它的受光面會不斷移動，月面地形光影也隨之快速變化，常常形成不可思議的景觀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

天文館指出，月相在上弦前後幾小時內，會有2個英文字母V、X，因「明暗效應」（Clair-obscur effect）短暫浮現於月球中間明暗交界線上，而月球旅行團「首發團」將在10日晚間7時30分，透過「臺北天文館」YouTube頻道，帶領民眾觀賞、解析這個奇特景象。

天文館副研究員吳志剛說，月球其實是個地形複雜有趣又不斷變化的星體，要觀察它非常簡單，用肉眼、小望遠鏡或雙筒望遠鏡都可以，即使在都市中也不受光害影響，只是在沒有指導之下，一般民眾很難領略它的風采，月球旅行團系列將陸續介紹其他面向的月球，請民眾拭目以待。（編輯：方沛清）1110308

延伸閱讀
科學家發現宇宙最大星系 較銀河系大150倍影片／韋伯太空望遠鏡觀測到第一道星光 並成功自拍比101高2倍小行星掠過地球 北市天文館捕捉身影
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族