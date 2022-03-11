促進台法人才交流 成大和法協簽訂獎學金協議書

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國立成功大學和法國在台協會11日簽訂「成大-法協共同獎學金協議書」，促進台法雙邊人才交流及拓增視野。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）成功大學和法國在台協會今天簽訂「成大-法協共同獎學金協議書」，鼓勵成大學生赴法短期交換或就讀雙聯學位學程，促進台法雙邊人才交流及拓增視野。

「成大-法協共同獎學金協議書」簽約儀式，今天在成大博物館舉行，由成大校長蘇慧貞及法國在台協會主任公孫孟代表簽署。成大發布新聞稿指出，根據協議，成大每年至多12名學生可獲得每學期新台幣15萬元為上限、每學年24萬元為上限的獎助金。

法國在台協會則提供台北-法國往返經濟艙機票1張，並賦予獲獎生以法國政府公費生名義，享註冊費減免與優先取得學生宿舍申請補助，且將受邀加入留法校友平台及參與法協主辦的校友會活動，同時免除獲獎生於法國教育中心面談及辦理學生簽證費用。

公孫孟表示，「法國期待和台灣建立各種領域的合作」；在眾多層面中，此次和成大投入學生獎學金計畫，也是開創未來、開創與大學強而有力的連結，鞏固台法雙邊人才交流。蘇慧貞則期待在雙方合作下，促進成大不同層面的進步。

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成大國際處指出，成大歷年和法國27所大學或研究機構締約合作，包含較知名的巴黎第一大學-索邦大學、格勒諾布爾-阿爾卑斯大學等。透過成大簽約校合作或個人計畫，近3年來83名學生以交換機制到法國，更有217名法國學生到成大交換或短期實習。

成大和法國各校簽訂合作類別，包含校級、院級與系級，其中，成大航太系2010年和法國航太工程高等學院（IPSA）合作辦理海外學分班，每年至多有49名外籍生來台接受3個月至4個月的密集課程訓練，如今已被IPSA視為正規課程的一環，培養逾300名學生。（編輯：孫承武）1110311