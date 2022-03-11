矗立偽沙漠逾50年 國聖港燈塔將重建成打卡景點

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位於台南市七股區的國聖港燈塔，是台灣本島最西邊的燈塔，交通部航港局規劃重建，3月開工，預計111年底完工，未來可望成為絕美的拍照、打卡秘境。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月11日

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣本島最西邊的國聖港燈塔，矗立在號稱「台版撒哈拉沙漠」的台南市七股區沙洲，至今超過半世紀，交通部航港局正推動重建，預計今年底完工，可望成為偽沙漠打卡景點。

航港局今天在交通部例行記者會介紹國聖港燈塔及改建進度。

航港局副局長陳賓權說，國聖港燈塔位於台南市七股區，所在地點是由西部河川沖積而成的沙洲，再夾帶來自台灣海峽沖刷砂土，形成獨特的大漠景象，有「台版撒哈拉沙漠」之稱，國聖港燈塔矗立之中，彷彿沙漠中的巨人。

陳賓權說，因國聖港燈塔塔齡逾50年，長年受海風侵襲，有結構安全疑慮，航港局於民國109年規劃重建，經費新台幣約1000萬元，3月開工，預計今年底完工。

根據航港局記載，國聖港燈塔又名「七股燈塔」，為台灣本島位置極西的燈塔，和三貂角燈塔（東）、鵝鑾鼻燈塔（南）、富貴角燈塔（北）合稱台灣4極點燈塔。

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國聖港燈塔民國46年原設於國聖港網子寮沙洲上，結構為白色方形木板暨條鋼構架，後因所在地多次受海潮侵蝕，沙洲盡失，燈塔陷入大海，58年遭受颱風摧襲，塔身倒塌，翌年移至附近頂頭額沙洲另建新塔，塔身為一方錐形鋼架結構，塔高32.7公尺，顏色黑白橫紋相間。

陳賓權說，這次重建國聖港燈塔，多次與在地協會及台南市政府溝通，廣納各方意見，以結合在地七股地名，設置7片黑白相間日向板，為燈塔增添故事性，未來原地重生後國聖港燈塔，身處頂頭額沙洲，宛如荒漠中的一盞明燈，不管白天黑夜都是絕美的拍照、打卡秘境，希望能夠吸引更多人潮前來朝聖，成為偽沙漠網美IG打卡的私房景點。（編輯：管中維）1110311