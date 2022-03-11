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黃勝堅請辭總院長 北市聯醫：健康因素

2022/3/11 19:41（3/11 20:55 更新）
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北市聯醫總院長黃勝堅因健康因素將請辭，預計18日卸任。（中央社檔案照片）
北市聯醫總院長黃勝堅因健康因素將請辭，預計18日卸任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）北市聯醫總院長黃勝堅因健康因素將請辭，預計18日卸任，機要秘書劉嘉仁也同時離職，對於外傳劉嘉仁將爭取高級管理師好續留市府，聯醫則否認。

媒體報導，台北市立聯合醫院總院長黃勝堅將請辭，並於18日卸任，市府將從4名副總院長黃遵誠、璩大成、許家禎、蕭勝煌中選一人接任；機要秘書劉嘉仁則爭取高級管理師，這樣即便台北市長柯文哲任期到了，他也能以事務官身分續留市府。

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聯醫晚間證實，黃勝堅因健康因素，請辭歸建台大獲准，劉嘉仁則依公務人員任用法等規定，於機關首長離職同時離職，並沒有報導所稱爭取高級管理師一事。

聯醫指出，黃勝堅帶領啟動北市聯醫「社區安寧照護服務」的醫療革命，並首創都會型居家安寧照護，他也是病人自主權利法的重要推手，並成立糖尿病雲端醫院，建立新型態醫療服務模式，對醫療產業及國家經濟具有創新貢獻。（編輯：張銘坤）1110311

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