早安世界》本土睽違68天新增零確診 境外移入82例創近期新高
本土睽違68天新增零確診 境外移入82例創近期新高
中央流行疫情指揮中心公布10日國內無新增本土病例，這是自今年1月1日以來再次出現本土加零。新北設計師案、台中驗船師案、台北加強防疫旅宿護理師案3起疫情的監測期滿都將結案，目前感染源待釐清的傳播鏈剩2條。另一方面，10日新增境外移入82例，隨著邊境管制鬆綁，9日落地採檢人數達1536人，當中有65人確診。疫情指揮官陳時中表示，邊境上仍應嚴守，不可大意。同時，根據指揮中心統計，第26期疫苗預約開放2天預約率13.5%，僅有上週的一半，將評估1922預約平台是否退場。 （看完整報導）
韓國保守派重掌政權 尹錫悅上任面臨多項難題
韓國第20屆總統大選落幕，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以極小差距勝出，他的陣營火速展開新政府籌備工作。專家認為，尹錫悅未來政策走向，對內將廣建住房、鬆綁企業管制刺激民間就業，對外則轉為親美日、抗中，對北韓採較為強硬的立場。尹錫悅上任後面臨的難題不少，內政上除要整合在國會擁有過半席次的共同民主黨的意見，如何兌現不動產等多項政策也是一大重點。外交上則要修正與中國的關係，並處理急劇冷卻的兩韓關係。 （看完整報導）
俄羅斯開戰資金人才外逃 經濟恐萎縮10%
俄羅斯出兵入侵烏克蘭，讓原本漸從疫情中復甦的全球經濟出現反轉，企業今年獲利將因能源等成本增加與國際供應鏈被打亂而縮減。這場戰爭也可能讓俄國經濟體萎縮10%，是俄國自1990年代蘇聯解體以來最糟的情況。不過專家指出，俄烏戰爭將資金及人才往外推，可能讓自由經濟體受惠，加上俄國如今已被排除於國際金融交易體系之外，若俄國發生金融危機，對全球影響也不大。 （看完整報導）
經部：爭取至少千億改善電網 包括直接送電至科學園區工業區
經濟部長王美花、次長曾文生及台電總經理王耀庭10日出席立法院經濟委員會，王美花公開303停電興達電廠發生事故前後的監視器影片，並提出包含強化人員風管能力、電力設施運轉維護機制精進，強化電網韌性設計等改善政策。曾文生則表示，為解決目前電網主幹道存在過度集中危險，規劃爭取至少千億元等級電網改善計畫，包含讓電廠可直接送電至科學園區、工業區等，減輕主幹道負擔。 （看完整報導）
政院翻修防制性暴力等4法 不實性影像營利最高判7年
行政院會10日通過防制性暴力等4項修法草案，其中為遏制Deepfake亂象，草案規定若製作不實性影像並散布營利，最高處7年有期徒刑，而若無正當理由持有兒少性影像，未來最高處1年以下有期徒刑。另外，修法草案明訂網際網路業者即時移除不法性影像的機制，媒體也不得報導或記載有性暴力犯罪被害人的姓名或其他足以識別身分的資訊。 （看完整報導）
112年後新進公教人員改確定提撥制 設個人專戶
考試院與行政院10日共同舉行記者會，宣布112年7月1日以後初任公教人員改為確定提撥制，透過設立個人帳戶累計儲金。強制提撥費率為15%，由初任人員負擔其中的35%，初任人員也可自願增加提繳，每月上限為5.25%。並將提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。另外，由於考試院也同步修正退撫法，分年編列預算逐年撥補退撫基金，以保障現職人員及已退休人員領取退撫給與權益。 （看完整報導）
通膨抵消薪水漲幅 1月實質經常性薪資僅年增0.06%
主計總處10日發布111年1月受僱員工統計，1月經常性薪資為新台幣4.4萬元，月增率0.89%，年增率2.91%。不過，剔除物價因素後，實質經常性薪資僅年增0.06%，可以說通貨膨脹吃掉大部分的薪資成長，通膨後續走勢與影響性為何還有待觀察。非經常性薪資部分，1月非經常性薪資為6萬4527元，由於今年農曆過年在1月底、2月初，很多廠商在1月發放年終獎金，數字相對亮眼，不過各產業之間落差很大。 （看完整報導）
中共運8反潛機月初南海失事 搜救行動測試相關國家底線
國安局10日證實一架中共運8反潛機在南海墜海。國安局在專案報告中指出，共機在3月初發生墜海意外後，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救及軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，旨在全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美國及其他南海聲索國底線。 （看完整報導）
台股創近10個月最大漲點 投信連27買超史上最長
台股10日終場收在17433.2點，上漲417.84點，創去年5月18日來單日最大漲點。投信買超新台幣18.4億元，連27個交易日買超，創史上最長買超紀錄，外資及陸資買超20億元，終止連6賣。法人表示，美國費半指數收高，激勵台積電及設備股走揚，帶動台股跌深反彈，後續需觀察外資是否回補台積電，以及美國聯準會利率會議對升息的態度。（看完整報導）
外媒：俄烏戰爭提供國際助台抗中路線圖 迫北京重擬對台策略
俄國入侵烏克蘭戰爭持續逾2週，為地緣政治帶來極大衝擊，外媒分析，戰事時間拉長與國際制裁強勁等兩大因素皆出乎中國意料之外，局勢演變為西方國家提供「如何助台抗中」的路線圖，將迫使中國重新思考對台策略。 （看完整報導）
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