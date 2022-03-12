海科館打造方舟1號 4月起守護望海巷海灣

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國立海洋科技博物館表示，目前正在建造一艘台灣博物館界首艘量身定做的船舶「潮境方舟1號」，最快3月18日運抵海科館，並在4月初與國人見面。（海科館提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年3月12日

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（中央社記者沈如峰基隆12日電）國立海洋科技博物館今天表示，目前正在建造一艘台灣博物館界首艘量身定做的船舶「潮境方舟1號」，4月初將與國人見面，未來肩負海灣守護、環境教育與產業發展等任務。

海科館研究典藏組主任施彤煒告訴中央社記者，海科館在國家發展委員會及教育部的經費支持下，目前正建造一艘長約12.8公尺，寬約3.6公尺，吃水深約0.5公尺、由玻璃纖維複合材質打造的「潮境方舟1號」船舶。

海科館說明，潮境方舟1號已在今年農曆年前完成船體、甲板、上構船艙後，並於2月10日起安裝船底觀景窗等，船體大致成型，將於3月15日進行海上公試，最快3月18日運抵海科館，並在4月初與國人見面。

海科館表示，潮境方舟1號未來主要任務為守護望海巷海灣，執行海灣環境監測、生態修復及支援辦理海科館相關環境教育活動。

此外，它也有3大特色，第一、為觀察海灣環境與生物資源，船底設有寬約60公分、長約4公尺的「觀景窗」，可直視海底，未來在進行海灣資源復育作業時，將選定適當地點，進行「海中造林」，種植各項藻類的實驗。

第二、船長是30多歲、熱愛海洋、衝浪、充滿活力的年輕女船長。第三、潮境方舟1號結合在地人才，船員由當地退休漁民加入服務行列，共同為永續漁業資源努力。

海科館表示，未來將搭配潮境方舟1號，規劃「潮境方舟遊」及「潮境方舟探索課程」，提供不同深度的海灣生態資源課程，相關課程內容及預約方式，將在海科館官網公告。（編輯：方沛清）1110312