金門大橋將完工 官窯紀念杯搶先曝光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門大橋預定8月完工，全國唯一官窯金門陶瓷廠燒製的「金門大橋官窯紀念杯」曝光，限量600個。杯體採白金設計「金門大橋」為主角，以及「大小金門地圖」為主視覺。

金門大橋自2012年5月動工，橋塔造型為縣民票選符合金門高粱酒特色的穗心形，造型獨特。大橋工程克服所在海域水深、潮差變化、海洋高腐蝕環境、氣象海象、航道需求等各種不易克服因素，是國內橋梁工程經典之作。

金門縣陶瓷廠發布新聞稿表示，經由交通部高速公路局授權，陶瓷廠設計「金門大橋官窯紀念杯」，在金門大橋意象基礎上，透過六跨與五柱及兩陸地相連接的意象表現，杯體以白金設計「金門大橋」為主角，以及「大小金門地圖」為主視覺。

陶瓷廠工作人員說明，紀念杯底邊緣採霧金搭配，象徵橋梁工程一大艱難挑戰的「真金」考驗；以Q版設計金門大橋的「橋名景觀牆」，一端是呈現烈嶼鄉（小金門）意象的風雞，另端是代表金門本島的風獅爺，將橋梁兩端大小金門當地風土文化元素連成一氣。

紀念杯上七言詩句「七分觀光三分行，高粱穗心展風情、六跨五塔連金烈，從此兩金永康寧」，出自陶瓷廠廠長何桂泉文思，由金門書法名家吳鼎仁題寫，如實傳達更緊密連接大、小金兩島縣民情感訴求。陶瓷廠說明，以往烈嶼鄉民眾如需緊急醫療，必須以直升機後送金門本島；大橋完工後，將可滿足小金鄉親醫療需求，做到「從此兩金永康寧」。

陶瓷廠表示，紀念杯依大橋色系推出墨綠、湛藍兩款，各限量生產300個，每個新台幣300元。消息一出，廠方上午也接獲民眾電話詢問並選購，連同訂單已銷售100多個。至於未來是否增產會視民眾反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋，西起小金門湖埔路，東到大金門金寧鄉湖下慈湖路。全線長約5.4公里，跨海橋粱段約4.77公里。高公局第二新建工程處主任張震宇受訪表示，目前工程進度96.7%，預定8月完工，年底前可望通車。

金門大橋為國內首見長跨距海上橋梁工程，極具高風險性及高技術性，大橋的海上脊背橋經施工團隊努力，克服堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一、大口徑基樁貫入岩盤、金烈水道海流快速、東北季風強勁及節塊長距離海上運輸風險等困難，並於去年5月完成全部下構基礎施工。（編輯：孫承武）1110312

全國唯一官窯金門陶瓷廠燒製的「金門大橋官窯紀念杯」曝光，陶瓷廠表示，紀念杯依大橋色系，推出墨綠和湛藍兩款，各限量生產300個。消息一出，廠方電話接到手軟，12日也有不少民眾前來詢問並選購。中央社記者黃慧敏攝 111年3月12日