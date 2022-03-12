台南路燈大範圍不亮 台電：開關故障經搶修已復電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北12日電）台南市部分地區今天晚間出現大範圍路燈不亮情形，市長黃偉哲「請台電加油」。台電表示，此事故是運河變電所旁路燈開關故障導致，與變電所設備改善工程無關，已於晚間7時10分全部復電。

台南市長黃偉哲晚間在臉書表示，晚上6時30分開始，市府1999接獲包含中西區、北區、安平區、南區、東區等地區，出現大範圍路燈不亮情況。

黃偉哲表示，經台電台南區營業處許處長告知，是由於運河變電所開關跳脫導致，「但是我要嚴肅告訴台電公司，你們在2020年才耗資1.53億元改善運河變電所，怎麼現在又跳電？請台灣電力公司管理階層，加油一點好嗎？」

針對此事故，台電表示，經查晚間6時30分左右，由於路燈控制開關發生故障，發生路燈不亮情形，已立即派員搶修，並於晚間7時10分全部送電恢復正常。

台電說明，這起事故為運河變電所旁路燈開關故障導致，與運河變電所設備改善工程無關，對於第一時間向黃偉哲回報時沒有說明清楚，造成黃偉哲誤解以及市民不便，一併澄清致歉。（編輯：林克倫）1110312