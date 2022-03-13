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國中會考5/21登場 19.9萬人報名創新低

2022/3/13 10:41
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（中央社記者許秩維台北13日電）111年國中教育會考將於5月21及5月22日辦理，根據全國試務會統計，總計19萬9318人報名，比110年減少逾3000人，也是首度跌破20萬人，創歷史新低。

教育部國民及學前教育署今天新聞稿指出，111年國中會考已於3月12日完成報名，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場報名人數總計19萬9318人（集體報名19萬8001人、個別報名1317人）。

其中，報名人數最多的3考區，分別為中投考區3萬805人、新北考區3萬764人、高雄考區2萬2028人。

全國試務會提醒，111年國中教育會考考試日期為5月21日及5月22日，4月15日寄發准考證，集體報名者，由就讀國中轉發准考證，個別報名者，由各考區試務會寄發准考證。

全國試務會指出，考生收到准考證後應詳細檢查，如有錯誤須在4月18、4月19日提出申請更正，集體報名考生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生向考區試務會提出勘誤需求。

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全國試務會表示，會考特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7716人；各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再繳交相關證明文件，以供審核。

另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8572人，全國試務會指出，報考資格已於報名時審查，但考生申請特殊應考服務，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果。（編輯：戴光育）1110313

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