原民山海劇場花蓮磯崎動工 中央補助近2億元

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原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建工程13日在花蓮豐濱鄉磯崎國小舊址舉行開工典禮，花蓮縣長徐榛蔚（左4起）、原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）等執鏟動土，為工程祈福。中央社記者李先鳳攝 111年3月13日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）原住民族山海劇場暨加路蘭廣場今天在豐濱磯崎國小舊址舉行開工典禮，原民會主委夷將說，此案是單一建設補助金額最高、近2億元，將結合部落文化特色，成為觀光重要新地標。

花蓮縣政府規劃磯崎國小舊址設置文化展演及旅遊住宿設施「山海劇場暨加路蘭廣場」，2017年爭取到花東基金第二期計畫興建工程總經費新台幣1億9952萬元；其中，花東基金負擔75%、原民會負擔15%，縣府負擔10%。

上午開工典禮由部落頭目祈福、鳴槍等儀式後，由原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）、立委傅崐萁、鄭天財與縣長徐榛蔚，以及地方民意代表、鄉長等執鏟動土。

夷將．拔路兒致詞表示，此案2014年核定補助花蓮縣政府辦理可行性評估開始，2107年核定1億9952萬元，這是單一建設案補助金額最高者。

縣長徐榛蔚表示，計畫基地位於豐濱鄉磯崎村，於2019年11月16日依原住民族基本法第21條及諮商取得原住民族部落同意參與辦法召開部落會議，獲磯崎村內關係部落過半數通過本項興建計畫，這是花蓮縣政府首件踐行原基法並獲部落會議通過的建設，極具重大意義與代表性。

豐濱磯崎村聯合部落主席馬中原接受媒體聯訪表示，此處有撒奇拉雅、噶瑪蘭、布農、阿美族等多元族群，部落諮商會議開了近百場，終於取得共識，將建設一個在地生活體驗、生態旅遊、部落傳統知識洗禮為根基的文化體驗基地。

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花蓮縣政府原住民行政處說明，總面積約1公頃、基地面積6679平方公尺，由曾設計監造台中花博發現館等的建築師潘天壹團隊設計規劃；完工後，樓地板總面積7270平方公尺。

公共建設預計興建包含表演空間、輕食吧及多功能教室的原創館，約可容納250人座位席；住宿區規劃30間房與餐廳；另規劃停車場及道路公路兩側綠化，同時有部落公共使用的加路蘭廣場及部落運動場等空間，還有地景塑造、部落意象景觀營造、周邊傳統巡禮等硬體設施。預定完工日期為2024年8月底。（編輯：陳仁華）1110313

原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建工程13日在花蓮豐濱鄉磯崎國小舊址舉行開工典禮，儀式由部落頭目帶領出席來賓以傳統儀式為工程祈福。中央社記者李先鳳攝 111年3月13日