白色情人節出遊首選 全台5大純白系景點

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（中央社記者余曉涵台北14日電）今天是白色情人節，旅遊業者特別公布全台5大白色系景點，從苗栗盛放的夢幻白櫻花、到屏東百年純白色希臘風教堂，要讓旅客度過難忘的一天。

3月14日是白色情人節，國外訂房網站Booking.com也發出新聞稿公布全五大純白系景點。適合情侶來場純白浪漫約會。

Booking.com說，新北淡水一直是約會勝地，外觀唯美的「滬尾藝文休閒園區」結合藝術、餐廳、商場等設施，雪白建築融合淡水拱型洋樓設計，搭配水上藝術作品，充滿異國風情。旅人還能在視野遼闊的千坪草原上，遠眺八里左岸和淡水河。

想賞花的民眾則可選擇到苗栗，Booking.com表示，苗栗「觀霧森林遊樂區」海拔2000公尺處，有一棵樹齡超過80年、全台最大的「霧社櫻王」，雪白櫻花已在3月初綻放，霧社櫻是台灣特有種，花開時滿樹百花的景象十分壯觀，花瓣掉落時更如細雪紛飛的三月雪。

Booking.com指出，為迎接情人節，台南市政府觀光旅遊局在永華市政中心旁的「西拉雅廣場」打造期間限定約會景點。白天是花海、夜晚則化身浪漫燈海，中央還有巨型I Love You主燈，日夜都是和另一半「放閃」的絕佳取景點。

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而座落於高雄鹽埕區的「大港橋」，是全台首座水平旋轉橋。Booking.com說，純白色的橋身就像張開雙翼的天使，無論哪個角度都能零死角捕捉港都之美，登上觀景台還能欣賞高雄地標85大樓。每天下午3點有開合秀，巨型橋墩從中央開啟，搭配優美音樂旋轉，非常震撼。再探索鹽埕在地小吃、漫步駁二藝術特區。

Booking.com說，屏東是台灣種植可可的重要基地，位於萬巒的「可可Cacao跨域推廣所」由擁有百年歷史的佳佐天主堂改建而成，純白的希臘風教堂超級浪漫，情侶們可在2樓鐘樓許下心願、在大片綠地草坪散步，或到玻璃屋體驗可可DIY，度過充實的午後約會。（編輯：郭諭儒）1110314