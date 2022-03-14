小車旅行成趨勢 業者祭出迷你團優惠搶商機

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（中央社記者余曉涵台北14日電）受到COVID-19疫情影響，旅遊業者觀察小車旅行具有自由、深度、機動性等優點成為國旅趨勢，旅遊業也祭出「包車小團」優惠要顛覆小車旅遊價格昂貴的印象。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國旅趨勢也逐漸轉變，可樂旅遊今天發出新聞稿表示，報復性旅遊帶起小車旅行趨勢，隨著COVID-19疫苗普及與疫情趨緩，這種旅遊型態不減反增。

可樂旅遊指出，小車旅行因自由、深度、機動性等優勢，更多數是大車去不了的景點，造就了小車旅行的多樣性。

可樂旅遊表示，鎖定「包車小團」具自由彈性、減少接觸、親友共遊的安心旅遊優勢，並以「限定出發日」方式，推出9人座包車遊相關行程，用指定行程出發日的方式，最高現省新台幣1500元，要翻轉大眾對於小團出遊費用高昂的既定印象。

另外，可樂旅遊針對春天也祭出團體一日春遊行程最低399元，花東限定二日「買一送一」等優惠，要搶攻國旅熱潮。

旅遊業者KKday指出，近來疫情穩定，整體業績已超越去年5月中本土疫情爆發前的水準，開春後網站流量更較去年同期成長3倍。

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看好國旅市場再爆發及民眾對於跨縣市旅遊的旺盛需求，KKday也發出新聞稿表示，推出「高鐵假期」套裝行程，民眾可從全台各大高鐵站出發，搭配來回車票與各類精選住宿、租車、旅遊體驗商品，消費滿額最高現折888元，下單後還能同步累積KKday Points、台灣高鐵會員TGo點數。

KKday指出，針對清明連假商機推出「2022台灣祭」高鐵來回車票＋墾丁五星福華飯店2～4日自由行；與COZZI Blu和逸飯店桃園館、Xpark水生公園合作推出台唯一有故事的沉浸式水族冒險體驗，讓大小朋友一同夜訪Xpark，揭開都市型水族館如何運營的神秘面紗，並規劃豪華海洋系眠旅。（編輯：戴光育）1110314