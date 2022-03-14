3/15起1週 自備環保杯到小7、全家買飲料免費

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（中央社記者張雄風台北14日電）響應國際消費者權益日，環保署今天表示，明天起為期一週，自備環保杯至指定便利商店（統一超商7-11、全家便利商店），以綠點購買指定飲品，每天可享1杯免費的優惠。

響應3月15日「國際消費者權益日」，行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，自明天起至21日，為期一週推出「綠點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」及「消費要權益，環保最誠意-購買環保商品，綠點天天10倍回饋」等2項活動。

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環保署指出，「環保集點App」綠點會員只要在活動期間內自備環保杯至「環保集點App」合作通路（統一超商7-11、全家便利商店），以綠點兌換指定飲品（限兌換須使用環保杯盛裝、指定現做飲品），每會員每天限1杯，消費點數環保署將在活動結束後等值回贈，等於活動期間自備杯飲料免費。

環保署也提供迅速累點方案，活動期間只要加入會員而且購買「環保集點App」合作通路上的「環保商品」，即可獲得10倍的環保綠點回饋，每會員最高回饋上限20萬點，活動贈點有限，贈完為止；等於消費新台幣100元獲得1000點綠點，點數可以在合作通路兌換各式各樣的環保商品還可以折抵綠色消費，每100點可折抵1元。（編輯：管中維）1110314