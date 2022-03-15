基本工資審議委員出爐 月底召開第一次小組會議

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞動部每年召開基本工資審議委員會，由審議委員討論基本工資是否調整，審議委員每兩年一任，新任委員名單近日出爐。勞動部今天表示，預計月底前召開第一次工作小組會議。

依照基本工資審議辦法，為審議基本工資，由勞動部設基本工資審議委員會，主任委員1人由勞動部長兼任，委員共21人，任期為2年。

上屆基本工資審議委員任期至去年12月止，勞動部近日已發出聘書、聘請新任委員，名單包含勞動部長許銘春、勞動部次長王尚志、經濟部代表陳佩利、國發會代表林至美。

勞方代表則有全國產業總工會代表江健興、中華民國全國總工會代表黃稜茹、台灣總工會代表陳美靜、全國工人總工會代表張家銘、全國勞工聯合總工會代表林恩豪、全國產職業總工會代表許英義以及中華民國餐飲業工會全國聯合會代表花錦忠。

資方部分則有中華民國全國工業總會代表何語、中華民國全國商業總會代表劉守仁、中華民國全國中小企業總會代表游永全、中華民國工商協進會代表邱一徹、中華民國工業協進會代表余玉枝、中華民國工業區廠商聯合總會代表蔡培松以及台灣區電機電子工業同業公會代表鄭富雄。

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學者代表則有淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、國立台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆、文化大學勞動暨人力資源學系助理教授吳慎宜以及國立中正大學法律學系教授鄭津津。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，預計月底前召開第一次基本工資工作小組會議，討論第一季經濟社會指標以及基本工資新制實施狀況等，相信消費者物價指數（CPI）會是關注焦點。（編輯：管中維）1110315