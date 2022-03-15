高三生想重做學習歷程 專家：可用自述補充

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（中央社記者陳至中台北15日電）111學年度大學考招新制，許多學生反映高一、高二製作的學習歷程檔案不完美，高三想重做。專家建議可運用甄選時提交給大學的「學習歷程自述」補充，不必重頭製作。

教育部委託台灣大學社會系舉辦「作伙學」學習歷程檔案審議計畫，研究團隊110學年度透過50場次審議會，彙整高中、大學端的意見，今天召開記者會正式發布「作伙做學檔-課程學習成果呈現建議」手冊。

計畫主持人、台大社會系教授林國明表示，學生最擔心學習歷程內容不夠豐富，不是大學教授喜歡的內容，「作伙做學檔」就是彙整各個大學教授意見，極具參考價值，將發給全國高中每班1本。

記者會上，媒體問及，南投縣中興高中學生李瑞霖等人提出「108課綱觀察報告」，其中認為高一就開始準備學習歷程，並沒有減輕壓力。很多人高三面對甄選，覺得過去製作的檔案不完美，只好再花時間重新製作，和過去高三衝刺備審資料沒什麼不同。

對此，林國明建議，學生不須重做學習歷程檔案，可運用甄選前交給大學校系的「學習歷程自述」，說明勾選提交3份學習歷程的原因、想呈現自己的什麼特質和素養、與校系的關連等。

大學招生專業化辦公室主持人鄭雯也說，已多次向各大學宣導，學習歷程是「歷程性」的資料，呈現高中3年累積的成果，不一定要與大學特定學系「對接」。大學教授會從學習歷程中，瞭解學生展現的能力及特質，是否「契合」學系所需。

教育部高教司長朱俊彰表示，學習歷程經過高中教師認證，上傳到系統平台後就不能修改。高三如果不滿意，建議在「自述」中補充，如果要重做再自行以PDF檔上傳，就會失去教師認證，恐喪失備審資料的信效度。

另外，高中生提出的「108課綱觀察報告」中提到，台東某高中以選數A的學生屈指可數，強迫全年級只上數B課程，影響學生權益。

高教司長朱俊彰表示，會轉請國教署瞭解詳情，但據他所知，學校一定要開數A、數B，不可能有學生想修卻不開的情形，中間可能有誤會和認知的落差。（編輯：管中維）1110315