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自備杯免費換飲料額滿 未來6天改為限量提供

2022/3/15 17:35
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（中央社記者張雄風台北15日電）為響應3月15日國際消費者權益日，環保署推出「自備杯以綠點免費兌換指定飲品」活動，原本為期1週，卻在第1天就兌換額滿。環保署緊急處理，接下來6天會以每日限量方式進行。

環保署自今天起至21日推出「綠點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」及「購買環保商品，綠點天天10倍回饋」2項活動，今天下午4時，環保署在臉書表示，這2個活動皆已額滿。

環保署資源回收基金管理會指出，為鼓勵並推動民眾持續使用自備飲料杯購物，一直到3月21日「綠點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」活動仍繼續辦理，將以每日限量的方式進行，使用超商事務機或APP操作時，畫面呈現品項下架即為當日兌換完畢。

基管會表示，的確沒有預想到民眾對此活動這麼熱情，若今天有成功換到飲料的民眾也不用擔心，有成功兌換即在額度內，綠點點數將於4月底回補。

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基管會提到，由於超商指定飲料的成本不同，今天兌換的飲料總量仍需統計；不過，此活動也顯示民眾對於自備飲料杯消費其實是可以落實到生活中，相信更能達到未來減少一次性飲料杯的目標。

有關自備環保杯兌換免費飲料活動，「環保集點App」綠點會員在活動期間到統一超商7-11、全家便利商店，以綠點兌換「須使用環保杯盛裝的指定現做飲品」，期間兌換的點數，環保署將在活動結束後等值回贈；每會員每天限兌換1杯。（編輯：陳清芳）1110315

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