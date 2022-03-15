加拿大卑詩省與台灣締約 促科研、實習交流

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣高等教育國際合作基金會、加拿大卑詩省國際教育協會今天簽署「學術合作協議」，將拓展雙方教學、科研、實習等領域的合作與交流，奠定台、加高教合作里程碑。

財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）發出新聞稿指出，今天透過實體與線上混合方式，與加拿大卑詩省國際教育協會（BCCIE）完成簽訂合作協議，一同見證的官方代表包括駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀，以及卑詩省政府高等教育廳長康安禮（Anne Kang）。

劉立欣在活動中致詞表示，加拿大是台灣長期、重要的教育合作夥伴，卑詩省會持續活絡學術與技職合作，幫助台灣培育具有國際視野、跨文化溝通能力的新世代，台灣也將協助卑詩省華語文教學師資培育。

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FICHET董事長蘇慧貞表示，FICHET由台灣上百所大專共同成立，目的是推動高教國際合作，增進全球能見度和影響力，BCCIE是長期合作夥伴，2015年就簽署備忘錄，這次締約更確立雙方共同交流的共識。

卑詩省代表康安禮是台裔移民第二代，她在致詞中強調，很榮幸能在任內見證雙方簽署合作協議。康安禮認為，國際合作有益卑詩省的多元文化，並期許透過產學深化合作，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟復甦，奠定堅實基礎。（編輯：張雅淨）1110315