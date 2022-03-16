公路客運申請調漲3.25% 政府補貼票價不變

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）國際油價大幅攀升，公路客運業者已提出調漲費率，平均漲幅3.25%，交通部將透過補貼方式全部吸收，票價維持不變。

立法院交通委員會今天安排交通部、經濟部報告「俄烏戰爭引發國際油氣飆漲，國內陸海空交通營運受衝擊影響，政府因應措施以保障民生穩定」。

交通部在書面報告中提到，2月柴油加權平均價格為每公升新台幣27.096元，已達公路客運路線費率臨時調漲門檻（26.297元/公升），中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會於3月8日，向公路總局提出調漲申請。

公路總局運輸組長王在莒接受媒體聯訪表示，業者提出的平均調漲幅度為3.25%，公路總局已在3月15日提報到交通部。

交通部書面報告說明，考量近期國際油價持續上揚，且尚處COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，將透過公共運輸計畫補貼，避免因油價波動影響民眾支付的票價。

王在莒說，若依調漲費率估算，政府每年補貼吸收金額約8000萬元。（編輯：郭諭儒）1110316