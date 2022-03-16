無薪假破1.5萬人 勞動部估5、6月好轉

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勞動部16日公布減班休息統計，實施人數1萬5411人。圖為民眾在台北街頭使用電腦。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，實施家數2304家，實施人數1萬5411人，勞動部表示，有支援服務業及運輸倉儲業業者執行續簽作業導致人數增加，預估5、6月情況逐步明朗。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計2304家，實施人數1萬5411人，與3月8日公布實施家數計2226家，實施人數1萬4725人相比，這次家數增加78家，人數增加686人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這期減班休息新增人數仍在與邊境管制有關的支援服務業以及運輸倉儲業，有一家280多人的旅行社執行續簽作業，也有航空公司跟航勤公司續簽致人數增加。

至於製造業部分，這期金屬機電工業中有汽機車零件廠商停止實施減班休息，人數約100多人。

黃維琛也提到，目前正在實施減班休息的事業單位約有近9成都是與邊境管制有關，像是批發零售業專賣觀光客的零售商店、住宿餐飲業專做觀光客的旅宿飯店等。

黃維琛說，目前政府對於疫情有逐步開放跟解封趨勢，預估減班休息也許到5、6月情況會比較明朗。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1397家、批發及零售業274家、住宿及餐飲業155家；人數以支援服務業9645人最多，其次是運輸及倉儲業1523人、住宿及餐飲業1198人。（編輯：張芷瑄）1110316