學習歷程諮詢賣出101萬套？潘文忠質疑真實性

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（中央社記者陳至中台北17日電）無黨籍立委黃國書今天指出，網路出現學習歷程諮詢課程，宣稱已賣101.3萬套。教育部長潘文忠質疑數據真實性，並重申如果是大學販售相關課程，會嚴厲處分。

全國教師工會總聯合會3月7日召開記者會指出，台北科技大學涉及將學習歷程以商品形式販售。校方第一時間便道歉、下架課程。教育部今天稍早透過文字回應向媒體證實，北科大已給予進修部主任等3人「大過」等不同程度懲處。

立法院教育及文化委員會邀請潘文忠報告「111學年度大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」，並備質詢。黃國書質詢時，提出網路拍賣資訊，擔心學習歷程商品化的現象。

黃國書指出，只要上相關網路賣場搜尋，隨處都能找到民間販售的學習歷程檔案課程，有的還標榜團隊包括各招生管道審查委員、大學教授，可幫助考生完美呈現審查資料。從網路上資訊，已賣出101.3萬套，買家評價也都不錯。

潘文忠表示，111學年度學測考生才11.6萬人，商業管道宣稱賣出101.3萬套，數據值得質疑，且學習歷程須經高中學校教師認證，呼籲家長、考生不要隨便相信坊間商業課程的說法。

至於各大學的相關營隊，潘文忠說，應以興趣探索及了解學群學系特色為主，已告誡各校避免過度連結學習歷程，且擔任當年度試務委員的教授應迴避參與，如違反會嚴厲處分。

另外，有3名高中生提出108課綱觀察報告，質疑學習歷程淪為軍備競賽，今天獲得朝野多名立委引述，希望教育部能好好檢視和反思。

潘文忠說，有細看報告全文，學生的建議都是很珍貴的訊息，讓教育部知道有哪些部分可以努力，會再檢討政策。（編輯：管中維）1110317