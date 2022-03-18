台達電在台大設研發中心 合作AI、電動車領域

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（中央社記者陳至中、實習記者游家瑄台北18日電）台達電子今天在台大成立聯合研發中心，預計投入超過新台幣1億元經費，雙方聚焦於電動車、人工智慧（AI）、工業物聯網等領域的研發合作。

「台達台大聯合研發中心」今天上午揭牌，嶄新的實驗室以醒目的藍、黃、白配色，除了各種先進儀器設備，最特別的是整面牆壁採用壓克力玻璃，研究人員想到什麼靈感，可以馬上用筆記在上頭，隨時隨地進行小組討論、腦力激盪。

台大校長管中閔在致詞時提到，未來會聚焦於電動車、人工智慧、物聯網安全控制等領域，期許整合雙方研發能量，能夠「強強聯手」，共同提升在全球的競爭力。

台達董事長海英俊接受媒體聯訪時表示，以前和學校的合作模式是給錢、給題目，教授就帶著幾個研究生把論文寫出來，成果與市場需求往往有點距離。近年來已進入新的模式，產業與學校更加密切合作，一起談出合適的題目，一同發展技術、解決問題。

台達研究院院長闕志克表示，學校和業界都有各自的本業要做，因此合作題目定的那一剎那，就一定要有相關性，合作才會強，「道理很簡單，但做起來很困難。」他坦承分寸的拿捏上，還有多需要學習的地方，但希望和台大慢慢把模式「磨」出來。

台達台大聯合研發中心主任楊佳玲表示，現在學生喜歡有點fashion的東西，研發中心在裝潢設計上就有特別巧思，希望讓學生進來後，自然而然喜歡這樣的文化。她提到，許多企業都喜歡到台大搶學生，藉由聯合研發中心可讓學生體驗，相信未來願意投入台達電的人也會越來越多。

今天媒體聯訪時，被問及電動車產業的發展，海英俊說，傳統車廠大都是機械系畢業生，電機、電子畢業的較少，電動車更重視電池，目前全世界都缺人才，希望透過加強產學合作，吸引更多年輕學子投入相關領域。

台灣近來發生的電力問題，海英俊表示，近年政府和企業共同節能減碳，台達電改善了儲能設備，這1、2年基本上沒停過電，建議台灣可以分散式電網等策略「藏電於民」。

俄羅斯入侵烏克蘭，海英俊認為戰事造成國際產業的不確定性越來越多，例如海運、空運問題，但台達把能控制的盡量做到最好，目前營收沒有受到太大的影響。

海英俊也提到，中國東莞因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫而封城，目前台達廠區正常，但採購、出貨必然會有一些影響，內部每天都會開2次會議，密切關注情況發展。（編輯：張芷瑄）1110318

「台達台大聯合研發中心」18日揭牌，嶄新的實驗室以醒目的藍、黃、白配色裝潢，具各種先進儀器設備，希望吸引年輕學子加入。中央社記者陳至中台北攝 111年3月18日