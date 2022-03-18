阿里山林鐵推限定版集章護照 收集經典車站戳章

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）阿里山林鐵及文資處4至6月推出主題列車「峰迴路轉篇」，並配合推出限定版林鐵集章護照，遊客可收集林鐵沿途經典車站戳章，配合遊程逐一解鎖經典車站標誌，增添樂趣。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞，阿里山林鐵主題列車「峰迴路轉篇」，開行4月6、20日、5月4、18日及6月1、15、29日共7梯次，採網路預約購票，乘車日前15日上午10時開放訂票。遊程細節可上林鐵及文資處官網查詢。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱告訴中央社記者，林鐵主題列車「峰迴路轉篇」，停靠交力坪、十字路、水社寮等經典車站，遊程除體驗高山鐵道技術外，更配合推出限定版「2022年林鐵集章護照」，可陸續收集8個經典車站戳章，限量2000本，隨主題列車遊程免費贈送。

主題列車「峰迴路轉篇」，將帶領遊客體驗林鐵螺旋型路線外，在餐點上精心準備交力坪百年雜貨店隱藏版美食，包括純手工草仔粿、紅豆麻糬，以及限定時節鮮蔬餐盒等。

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周恆凱指出，林鐵自民國107年起，主打鐵路漫旅主題列車遊程，透過專業解說、深入沿線社區、體驗登山鐵道技術，加深遊客對林鐵新印象。今年主題列車搭配林鐵集章護照，配合遊程逐一解鎖經典車站標誌，增添樂趣及參與感。

周恆凱說，林鐵及文資處推出的林鐵集章護照，搭配今年推出的主題列車只送不賣，將逐一解鎖獨立山、交力坪、十字路、北門、竹崎、梨園寮、奮起湖及阿里山等8個經典車站，遊客完成8個經典車站戳章，還能兌換精美小禮品，今年若無法完成集章，未來戳章則會放置奮起湖、阿里山等車站，提供遊客蓋章收集。（編輯：黃世雅）1110318