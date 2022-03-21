研究子宮內膜異位症 成大教授蔡少正獲學術獎

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國立成功大學生理學科暨研究所講座教授蔡少正（中）在子宮內膜異位症、癌症致病及惡化的分子機制研究成果豐碩，獲教育部學術獎肯定。（成大提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月21日

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）成大生理學科暨研究所講座教授蔡少正在子宮內膜異位症、癌症致病及惡化的分子機制研究成果豐碩，曾獲選2020年富勒．貝澤爾國際傑出科學家獎，今年再獲教育部學術獎。

國立成功大學今天發布新聞稿指出，教育部每年表揚國內積極從事學術研究，有重要貢獻或傑出成就並獲得學術界肯定者，蔡少正在第65屆教育部學術獎脫穎而出，今天下午頒獎。

成大指出，蔡少正的研究主要探討人類疾病產生的分子機制，尤其是子宮內膜異位症發生以及癌細胞抗藥性產生原因，目前已發表約130篇研究論文，總計被引用次數超過7700次，是全世界排名前2%的科學家。

成大指出，蔡少正透過一連串分子生物學及細胞學實驗，證實異位組織可自行利用膽固醇合成女性賀爾蒙，改寫有關子宮內膜異位組織合成生存所必須的賀爾蒙分子病理機制，不僅解釋賀爾蒙治療方法失效原因，也提供可能替代療法，破解國際多數學者未解之謎，也因此成為2020年富勒．貝澤爾國際傑出科學家獎（Fuller W. Bazer SSR International Scientist Award）全球唯一得主。

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成大指出，蔡少正在成大深耕20年，研究成果都具有創新性和高影響力，近5年獲邀到國外演講達27次，提升國家的國際學術能見度，同時透過學術交流進行國民外交，展現台灣學術軟實力。

蔡少正透過校方表示，做學問要「即物窮理」，扎扎實實把根基打好，才可以舉一反三，游刃有餘，研究工作使他可用國家資源來完成個人夢想，是一件無比快樂的事，也常鼓勵他的學生在學生時期就應該勇敢追夢。（編輯：郭諭儒）1110321