區域停電事故頻傳 台電：加裝驅鳥器等降低外物碰觸

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（中央社記者曾智怡台北21日電）今天區域停電事故頻傳，台電表示，人員皆第一時間趕赴搶修、迅速復電；近年相關停電件數呈降低趨勢，也透過加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備次數。

台電發布新聞稿說明今天停電事故，包含台北市內湖區凌晨2時5分發生停電，研判為鳥巢結巢含有鐵絲，受下雨沖刷至高壓線路接頭引起故障，造成共3000戶停電，已於2時54分全數復電。

新北市新店區上午7時20分因地下電纜故障，造成5097戶停電，已於9時22分全數復電；高雄市大社區10時20分因鳥巢碰觸高壓線路開關，造成887戶停電，1分鐘內復電近6成，並於11時9分全數復電。

高雄市鳳山區10時5分因打雷造成避雷器不良、引起線路跳脫，造成1516戶停電，已於半小時內全數復電。

台電指出，停電原因中，外力、天災、用戶因素約占6成，台電設備因素約占4成。針對設備因素，台電透過加速汰換老舊線路設備、加強巡檢及饋線全面自動化，減少停電影響範圍及縮短復電所需時間。

至於鳥獸碰觸等外力因素，台電則透過將空中線路包覆絕緣、相關開關設備絕緣化被覆化、加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等，也加強樹木修剪及孔洞封填阻斷鳥獸蟲路徑，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備頻率。

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台電指出，近年配電系統停電事故已有顯著改善，從2012年到2021年，10年來配電系統停電事故件數從2萬1019件降為8999件，其中鳥獸碰觸致停電事故件數，也從2838件降為1780件；今年2月底止共發生100件，平均而言並無特別增加，反而進一步降低。

台電表示，配電線路及設備遍布全台，包括40萬公里配電線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關設備、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子導線接頭都必須正常運作，才能確保用戶正常用電，會繼續透過加強線路巡檢，汰換老舊設備等方式，降低停電事故的發生，縮短停電時間的影響。（編輯：張均懋）1110321