阿里山林鐵推12條主題列車遊程 團體可自訂停留點

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阿里山火車經過的聚落，四季呈現不同特色與景致，林鐵及文資處規劃12條阿里山主題列車精選遊程，促進觀光。圖為雲霧飄渺的林鐵水社寮車站。 （林鐵及文資處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）阿里山火車經過的聚落，四季呈現不同特色與景致，林鐵及文資處規劃12條阿里山主題列車精選遊程，今天提供旅行業者、教育團體等訂乘專開列車參考，要拚嘉義觀光。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，自民國107年7月成立至今，致力規劃四季主題遊程，結合沿線社區聚落與在地商家，帶領遊客透過阿里山火車移動，享受豐富的自然生態與鐵道文化。

林鐵及文資處綜合企劃科長黃玫璇告訴中央社記者，目前已規劃12條主題列車遊程，包括「林業文化之旅」、「登山鐵道之旅」、「社區玩味之旅」、「原鄉體驗之旅」及「漫步雲端之旅」共五大主題，提供民間團體、旅行業者及教育團體訂乘專開列車參考。

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黃玫璇說，列車遊程橫跨嘉義縣、市，從平地到高山，民眾熟知的嘉義車庫園區、全台最大日式建築群檜意森活村、獨立山、奮起湖、竹崎車站、阿里山國家森林遊樂區都包含在內；遊客可品嚐到阿里山高山茶、咖啡與鄒族風味餐，體驗部落的生活。

阿里山林業鐵路為服務80人以上團體旅遊需求，訂有「阿里山林業鐵路專開列車申請作業辦法」；黃玫璇指出，申請者可彈性、自主規劃符合需求的行程安排，除了體驗火車漫遊，還能自行安排停留點。相關申請資訊，歡迎至林鐵及文資處官網（https://afrch.forest.gov.tw/0000060）查詢。（編輯：陳仁華）1110322

阿里山火車經過的聚落，四季呈現不同特色與景致，林鐵及文資處規劃12條阿里山主題列車精選遊程，促進觀光。圖為奮起湖車站。（林鐵及文資處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月22日