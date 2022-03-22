耐斯婚宴群聚延燒 嘉縣再增2人染疫

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耐斯婚宴群聚延燒，嘉義縣22日再增2例確診COVID-19，縣長翁章梁召開線上記者會表示，確診案例分別為案22176及案22225，目前2人於醫院治療中。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）耐斯婚宴群聚延燒，嘉義縣今天再增2例確診COVID-19，案22176居家隔離陰轉陽，案22225為退休校長，平日獨居六腳鄉，縣府已針對六腳全面清消設篩檢站，呼籲足跡重疊者儘速篩檢。

嘉義縣長翁章梁下午召開線上記者會說明，依據指揮中心公布今天嘉義縣新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，分別為案22176及案22225，目前2人於醫院治療中。

翁章梁說，案22176（女性，47歲）為耐斯喜宴確診案21916、22013同住女兒，19日因父確診匡列居家隔離，21日PCR採檢陽性，於居家隔離中確診。

另外，案22225（女性，69歲）是獨居六腳鄉的退休校長，今天上午6時30分縣府接獲通知馬上進行疫調，六腳鄉全鄉清消，並匡列居家隔離12人，自主健康管理1人。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，疫調發現案22225在16日、18日上午曾至六腳貴珍美髮洗頭，17日至六南村菜攤買菜，18、19及21日至六腳鄉慧安診所就醫。

趙紋華說，今天下午3時至5時在六腳鄉六南村東營大將軍廟設立擴大篩檢站，今、明兩天嘉義長庚醫院、衛福部朴子醫院也提供篩檢，呼籲足跡重疊者儘速篩檢。

趙紋華強調，今天確診2案均為輕症，分別接種2劑AZ及3劑莫德納疫苗，完整接種疫苗可以預防重症發生，呼籲民眾應確實完成3劑疫苗。（編輯：謝雅竹）1110322