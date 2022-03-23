四技申請入學提疫情應變機制 調整項目成績占比

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（中央社記者許秩維台北23日電）技專校院招生策略委員會今天公告111學年度科技校院日間部四年制申請入學應變機制，考生如因疫情無法參加學測或到校複試，將調整相關項目的成績占比。

技專校院招生策略委員會今天發布新聞稿指出，四技申請入學主要招收高中普通科、綜合高中學程或藝術群專業群科學生，透過申請獲得進入科技校院就讀的機會；考生至多可報名5個校系志願，於3月21日至25日受理第1階段報名，通過1階篩選的考生，仍須報名第2階段，到校參加面試、實作或測驗等複試項目。

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，針對尚未解除隔離的確診個案、滯留境外學生、因疫情無法到校複試者，或學校無法辦理到校項目、全國實施第3級疫情警戒等狀況，四技申請入學管道也提供應變方案，將無法參加項目的成績占比調整至已完成項目。

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技專校院招生策略委員會提到，因確診而無法參加學測的學生，可採網路或書面向技專校院招生委員會聯合會提專案申請，經審核通過後，直接通過四技申請入學第1階段篩選，學生報名第2階段並參加複試時，以複試成績換算取代學測成績；如複試再遇疫情，則以學習歷程備審資料成績計算。

「尚未解除隔離之確診個案」、被中央流行疫情指揮中心列為「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」的學生，不能參加四技申請入學第2階段到校複試，可向技專校院招生委員會聯合會提出專案申請，以學測與學習歷程備審資料成績計算，但自應變方案公告日後，因個人因素出國者，不適用應變方案。（編輯：卞金峰）1110323