健保安寧療護增列5類適用對象 每年約700人受惠

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（中央社記者張茗喧台北24日電）衛生福利部中央健康保險署最快5月增列5類安寧療護收案對象，包括末期衰弱長者、不可逆昏迷及永久植物人等，每年約700人受惠，希望維護病人生命尊嚴，讓病人得到真正善終。

健保署今天發布新聞稿表示，健保署自民國85年起陸續給付安寧療護醫療服務，給付範圍包括醫院、居家及照護機構，由醫療團隊依末期病人需求，提供自入院、出院到居家整合性照護。

健保署統計，安寧療護服務人數106年僅約4萬3000人，110年已增加到6萬3000人，給付金額達16.8億點，顯示民眾已逐漸了解、接受安寧療護有助於改善病人生命末期生活品質。

健保署醫務管理組專門委員韓佩軒上午告訴中央社記者，5類安寧療護收案對象包括末期衰弱長者、末期骨髓增生不良症候群、罕見疾病或其他預估生命受限者及符合「病人自主權利法」第14條第1項第2到5款條件病人，如處於不可逆昏迷、永久植物人或極重度失智等，新制每年醫療費用約增新台幣1800萬元。

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此外，因應高齡社會長期照顧需求，健保署1日起將住宿式長照機構、國軍退除役官兵輔導委員會榮譽國民之家納入安寧居家療護機構範圍，使末期病人能在長照機構接受安寧療護，減少末期病人及家屬往返醫院就醫勞頓奔波，落實在地安老、提升生命末期照護品質。

台灣安寧緩和醫學學會副秘書長張賢政表示，他多年來陪伴許多末期病人走出苦痛，看到生命意義與價值，也體會健保給付安寧療護重要性。健保安寧療護收案對象修訂，彰顯重視病人自主權與關懷罕病病友，讓台灣醫療健保品質再邁進。（編輯：李明宗）1110324