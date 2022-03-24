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孕婦高血糖易畸胎且有後患 備孕到孕期應控糖

2022/3/24 18:20（3/24 19:21 更新）
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亞大醫院婦產科醫師陳彥廷（右）提醒，妊娠糖尿病在不同懷孕階段會造成不同影響，準媽媽們若本身有BMI高、多囊性卵巢症候群、曾生產過體重過重的寶寶，及其他綜合內外科合併疾病，在備孕或發現懷孕時應先檢查是否有血糖過高問題，而本身就有糖尿病病史的婦女，在妊娠中則更需要密切追蹤血糖數值。（亞大醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月24日
亞大醫院婦產科醫師陳彥廷（右）提醒，妊娠糖尿病在不同懷孕階段會造成不同影響，準媽媽們若本身有BMI高、多囊性卵巢症候群、曾生產過體重過重的寶寶，及其他綜合內外科合併疾病，在備孕或發現懷孕時應先檢查是否有血糖過高問題，而本身就有糖尿病病史的婦女，在妊娠中則更需要密切追蹤血糖數值。（亞大醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市1名孕婦患有糖尿病，孕期未控制飲食，直到產檢發現胎兒肢體畸形，只好中止妊娠。醫師提醒，高血糖孕婦的胎兒後無窮，從備孕或孕期應注意血糖，保護自己與孩子健康。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，準媽媽「小梅」懷孕5個多月，本身已有糖尿病病史，但懷孕過程中飲食沒節制，吃多、喝多且體重大幅增加，因沒有其他不適也未在意，直到產檢發現血糖異常，進一步檢查發現，胎兒已出現肢體畸形等發育異常症狀，只能選擇中止妊娠。

亞大醫院婦產科醫師陳彥廷表示，妊娠糖尿病是指原無血糖問題的媽媽，在懷孕20週以上診斷出的血糖不耐現象，一般產婦在分娩後血糖會恢復正常，但有部分產婦會發展成第二型糖尿病。

陳彥廷說明，妊娠糖尿病在不同懷孕階段會造成不同的影響：產前就存在的高血糖容易造成胎兒無心跳、早期流產或胎兒發育異常，造成肢體缺陷；第二孕期之後則容易提高子癲前症的風險、胎兒過大、羊水過多等。

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在生產階段則常因胎兒過大造成新生兒或母體的生產損傷，因母體血糖過高導致新生兒低血糖、低血鈣等併發症；胎兒出生後到了兒童時期肥胖的機率，以及罹患心血管疾病的風險也會明顯增加。

陳彥廷提醒，準媽媽如果本身有身體質量指數（BMI）高、多囊性卵巢症候群、曾生產過體重過重的寶寶，以及其他綜合內外科合併疾病，在備孕或發現懷孕時就應該先檢查是否有血糖過高的問題，而本身就有糖尿病病史的婦女，在妊娠中則更必須要密切追蹤血糖數值，保護自己與孩子的健康。（編輯：陳清芳）1110324

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