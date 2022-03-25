盼商業保險補健保給付空缺 健保署將開研討會

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（中央社記者張茗喧台北25日電）多數民眾都有保商業醫療險，但許多項目健保早有給付。健保署署長李伯璋今天表示，上半年將召開研討會，盼商業保險強化健保沒給付的新藥、新特材，以發揮商業保險功能。

衛生福利部今天召開全民健康保險會，表定討論衛福部設立「國家癌症藥品基金」以及「代謝症候群管理計畫」等議題。

根據衛福部規劃，「代謝症候群管理計畫」是健保少數結合公衛與健保的計畫，盼將健康促進與基層診所資料結合，一旦醫師發現民眾過胖就可介入改善，若達到預期成效就能獲得健保給付。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來今天會後接受記者電話聯訪時表示，健保署昨天下午臨時通知撤銷「代謝症候群管理計畫」討論案，因此今天並未討論。

至於設立「國家癌症藥品基金」一事，吳鴻來說，目前此政策都還在政策成形階段，癌友團體希望比照英國做法推行癌症藥品基金，讓癌友能夠及早使用新藥，但由於此案並非健保署業務範圍，會將意見送交衛福部參考。

值得注意的是，健保署署長李伯璋在會中也報告2大健保重要業務，分別是強化健保、商業保險的資訊透明以及遠距醫療服務。

李伯璋指出，全民健保提供許多基本醫療與健康照護，但因總額有限，許多價格高昂的新藥、新特材要納入給付有難度，目前台灣民眾每人平均都有2到3張商業保險醫療保單，但很多商業保險給付的項目，健保早有給付，對於民眾需要自費使用的新藥、新特材給付規定不明確。

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為此，健保署上半年將召開研討會，討論健保、商業保險整合問題，判加強溝通，促進商業保險給付更多健保無法給付的項目，以發揮商業保險的功能。

在偏鄉離島醫療方面，李伯璋說，健保署針對偏鄉、離島地區提供遠距醫療服務已有多年，近期除了將適用地區名單從原本60多個增加至131個，也會新增胸腔科、心臟內科等科別的遠距會診，未來醫師到居家安養中心、養護機構看診時，也能提供遠距醫療，預計30日將提到醫療服務共同擬定會議中討論。（編輯：謝雅竹）1110325