更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣高鐵4/1起調薪2.5% 逾9成員工受惠

2022/3/25 21:28（3/25 21:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣高鐵公司3月25日宣布調薪，將針對所有10職等（含）以下同仁，4月1日起依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，整體調幅約為2.5%。（中央社檔案照片）
台灣高鐵公司3月25日宣布調薪，將針對所有10職等（含）以下同仁，4月1日起依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，整體調幅約為2.5%。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）台灣高鐵公司今天宣布調薪，將針對所有10職等（含）以下同仁，4月1日起依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，整體調幅約為2.5%，超過9成員工都受惠。

台灣高鐵說明，審視外部經濟情勢、內部營運狀況與市場薪酬競爭力等因素整體評估，並經董事會同意，將針對所有10職等以下同仁，辦理今年的「年度績效調薪」，依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，以展現對同仁的鼓勵與照顧，整體調幅約為2.5%，並在4月1日生效。

台灣高鐵表示，在營收減少、預算有限情況下，這次調薪無法包含11職等以上的主管與同仁，然對所有同仁的努力與貢獻，仍要致上十二萬分的肯定與感謝。

台灣高鐵目前約4500名員工，10職等以下員工人數超過9成。（編輯：陳政偉）1110325

延伸閱讀
高鐵營運受疫情衝擊 拍板年終發1.8個月
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族