台灣高鐵4/1起調薪2.5% 逾9成員工受惠

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台灣高鐵公司3月25日宣布調薪，將針對所有10職等（含）以下同仁，4月1日起依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，整體調幅約為2.5%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台灣高鐵公司今天宣布調薪，將針對所有10職等（含）以下同仁，4月1日起依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，整體調幅約為2.5%，超過9成員工都受惠。

台灣高鐵說明，審視外部經濟情勢、內部營運狀況與市場薪酬競爭力等因素整體評估，並經董事會同意，將針對所有10職等以下同仁，辦理今年的「年度績效調薪」，依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，以展現對同仁的鼓勵與照顧，整體調幅約為2.5%，並在4月1日生效。

台灣高鐵表示，在營收減少、預算有限情況下，這次調薪無法包含11職等以上的主管與同仁，然對所有同仁的努力與貢獻，仍要致上十二萬分的肯定與感謝。

台灣高鐵目前約4500名員工，10職等以下員工人數超過9成。（編輯：陳政偉）1110325