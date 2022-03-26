台師大復刻百年「台高舞」 融合原民與日本舞蹈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）台灣師範大學今年迎接「百年校慶」，在體育表演會中，特別復刻日本時代融合原住民舞與日本舞的「台高舞」，傳承台師大前身台北高等學校（台北高校）的校園文化。

台師大發布新聞稿指出，25日及今天晚間舉辦體育表演會，今年主題為「動力方程式」，兩場合計約有3000名觀眾。體表會是校內年度盛事，運動與休閒學院師生全員出動，將跳繩、羽球、桌球、飛盤、跆拳道、舞蹈、曲棍球、合球等運動，結合燈光、音樂與學生創意巧思，向社會呈現體育之美。

今年體表會最特別的是，由體育與運動科學系助理教授王宏豪、台史所碩士許慈芳，以及中央研究院台史所博士後研究員徐聖凱等人合作下，一同重建將近100年前的「台高舞」。

徐聖凱表示，根據文獻紀錄，「台高舞」於1929年由當時體操科教師結合原住民舞與日本舞新創後，成為台北高校的特殊文化之一，每名學生幾乎都能跳上一段。舞蹈搭配東西方服飾與各種喬裝打扮，自由奔放帶有狂歡氣氛。

徐聖凱說，「台高舞」的史料不少，舞譜、樂譜、照片、影片都有流傳下來，重建舞蹈並不困難。他們也參考了二戰後，台北高校畢業生舉行「寮歌祭」時留存表演影像，以及1972年，畢業生錄製的台北高校歌曲。

經考據，「台高舞」的前身是台北高校向原住民學習，創造出的「高砂舞」，當時教師參加泰雅族的集會，見到「如波浪一般流動」的歌舞而深受感動，因此融入相關文化元素，例如演奏「口簧琴」的動作，作為台北高校尋常科（相當於國中部）學生的集體舞蹈。

後來台北高校高等科（高中部）師生也依據「高砂舞」，進而再創造特色舞蹈「台高舞」。徐聖凱說，「台高舞」融入更多日本舞的元素，可以說結合了台灣原住民舞蹈和日本舞的DNA。

王宏豪表示，體表會呈現增添表演性的「劇場版」台高舞，改變了音樂速度，增加音樂和弦和配器，並變換動作造型及空間隊形變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有趣的是，「台高舞」在日本時代是男子的舞蹈，舞團原預計在體育系招募30名男舞者，卻苦於大家對「台高舞」不瞭解，後來開放女舞者，男女合計共招到19人參與。但錄製表演歌曲時為還原當時味道，只有男性成員獻聲。

體表會學生總籌廖昱絜表示，體表會最初是期待以節目演出，宣傳體育教育並發揮社會功能，讓社會大眾更了解不同運動項目，至今已成為台師大年度盛事。過去兩年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響而中斷，今年在百年校慶之際再度回歸，希望能延續體表會的感動。（編輯：管中維）1110326