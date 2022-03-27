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鋒面通過東北季風增強 各地有雨西台灣局部大雨

2022/3/27 07:53（3/27 08:35 更新）
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中央氣象局表示，27日鋒面通過及東北季風增強，中部以北降雨持續。圖為台北信義區街頭民眾共撐一把傘躲雨。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，27日鋒面通過及東北季風增強，中部以北降雨持續。圖為台北信義區街頭民眾共撐一把傘躲雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北27日電）中央氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北降雨持續，屬於有陣雨或雷雨的天氣，其他地方也有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部並有局部大雨發生的機率，瞬間雨勢較大，請多留意。

明晨北部及東北部天氣先轉涼，低溫約16到18度，其他地方仍有21到24度，白天北台灣持續偏涼，高溫只有18到20度，中部及花東相較今天也降溫不少，高溫約22到24度，南部依舊溫暖，高溫來到29、30度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

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東北風偏強，中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動及海上作業請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天鋒面通過及東北季風增強，西半部地區易有雨，中部以北地區位在迎風面，空氣品質佳，南部地區空氣品質普通；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1110327

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