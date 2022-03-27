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疫情11/300

和平醫院染疫護理師定序出爐 與馬來西亞境外移入個案相同

2022/3/27 14:59（3/27 15:15 更新）
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台北市立聯合醫院和平院區護理師日前染疫，她的最新定序結果與她曾接觸過的馬來西亞境外移入個案相同。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台北市立聯合醫院和平院區護理師日前染疫，她的最新定序結果與她曾接觸過的馬來西亞境外移入個案相同。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北27日電）台北市立聯合醫院和平院區日前出現一名發燒篩檢站護理師染疫，據最新定序結果，染疫護理師定序與她曾接觸過的馬來西亞境外移入個案相同，推論源頭較可能是馬國病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，案22178為和平醫院急診及發燒篩檢站護理師，曾協助確診病患做入院動線引導。據疫調顯示，個案發病日為3月21日，快篩及PCR檢驗陽性。

案22178在3月18日曾進行篩檢，當初採檢結果為陰性，3月18日至19日值大夜班，曾接觸2名境外移入個案，分別為美國及馬來西亞境外移入個案，但前者具抗體研判為舊案，源頭較可能是馬國病例。

馬來西亞境外移入個案的Ct值14、N抗體陰性，較可能為感染源。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中說明，據最新定序結果，證實染疫護理師定序與曾接觸過的馬來西亞境外移入個案（案21890）相同，這起事件可從感染源不明案件移除。（編輯：張雅淨）1110327

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