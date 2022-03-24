桃機清艙員感染源找到了 本土仍6條傳播鏈監測中

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北24日電）指揮中心今天公布最新病毒定序結果，桃機清艙人員、和平醫院護理師均檢出全新Omicron序列，清艙員經比對基因序列已找出感染源，國內仍有6條監測中本土疫情傳播鏈。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，截至目前仍有零星傳播鏈持續進行。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，根據最新病毒基因定序，日前染疫的國籍航空清艙人員檢出全新Omicron變異株序列，是國內第18條Omicron傳播鏈。

陳時中說，經進一步比對發現，清艙人員的病毒序列和3月11日從尼加拉瓜入境的境外移入病例（案21305）相同，而染疫清艙人員清潔的就是這名個案搭乘的班機，研判應是在機艙內遭感染。

陳時中指出，台北市聯醫和平院區染疫護理師經過定序，也檢出全新的Omicron變異株序列（Ba.2.3），據調查，這名護理師曾接觸2名確診個案，將持續比對以釐清感染源，為國內第19條Omicron傳播鏈。

除此之外，陳時中也表示，嘉義婚宴群聚有2例個案病毒基因定序出爐，均檢出與桃機、設計師群聚相同的Omicron變異株。

陳時中說，今天雙北親友群聚、五分埔店員疫情已監測期滿，並未新增其他個案，即日起結案。

根據指揮中心統計，國內仍有6條監測中的疫情傳播鏈，包括高雄化工廠群聚、嘉義婚宴群聚、和平醫院護理師家庭群聚、深坑陪病婦、米迪幼兒園、桃機清艙人員等。（編輯：陳政偉）1110324