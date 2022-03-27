天候影響旅客滯留金門 民航局加開班機疏運

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（中央社記者余曉涵台北27日電）受到濃霧影響，金門機場26日航班全部取消，為了疏運旅客，民航局今天協調航空公司加開3班加班機，預計可順利疏運完畢。

金門機場26日整天航班取消，為了疏運滯留金門旅客，交通部民用航空局今天發出新聞稿表示，昨天就已經請航空公司規劃加班機，但因天候持續不佳無法飛航。

民航局說，空運中斷後，民航局昨天就評估旅客需求先行預劃今天台北-金門及台中-金門分別增開2、1班放大機型加班機（A320、A321）疏運旅客。

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民航局說，今天持續關注金門航線現場旅客候補狀況，各航線陸續補上旅客，目前僅金門往台北航線候補人數較多，金門航空站於下午1時清點現場候補旅客約48人，航站評估尚可由後續航班陸續補上，順利疏運完畢。

另外，馬祖航班部分，民航局說，昨天也有部分航班因天候不佳取消，經馬祖2航空站宣導後，部分旅客改搭海運船班至基隆，民航局昨天也協調航空公司今天增開台北-南竿2班加班機疏運旅客。（編輯：張芷瑄）1110327