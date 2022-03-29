鏡電視董事長一個月內換3次 改由鄭優出任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北29日電）鏡電視今天召開第4屆第1次董事會，在董事召集人郭蕙蘭召集下，推舉前中華電信董事長鄭優為鏡電視董事長，等同在一個月內3度更換董事長，期盼將公司治理落實，順利開台。

鏡電視表示，今天新任董監事都有出席，包含鄭優、郭蕙蘭、黃俊彥、陳宏守、勞工董事廖芳潔及監察人王金山等人，在全體董監事支持下，由曾擔任台視總經理、中華電信董事長的鄭優出任鏡電視董事長。

鏡電視於1月19日甫獲國家通訊傳播委員會（NCC）許可申設，2月9日開始網路試播，預計5月8日正式上架。

不過鏡電視開播前風波不斷，3月4日、15日已2度更換董事長，前大眾銀行董事長陳建平遭解任、紙風車劇團創辦人李永豐自行請辭，緊急選出導演楊雅喆接任。25日再召開股東會，將5席董事、1席監事全面改選，今天再宣布由鄭優出任董事長，等同在一個月內董事長3度換血。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天鏡電視透過官方網站表示，10日起「鏡新聞」外部公評人翁秀琪已根據「鏡電視新聞台外部公評人設置章程」規範，及NCC附款「負擔」賦權，就「鏡新聞經營團隊是否干預新聞自主」展開調查。

鏡電視表示，首波訪談已於17日執行完畢，對象共14人，包括「鏡新聞」前董事長陳建平、前董事長特助張寒青、法務長、財務長、新聞部副總、營銷事業部副總、新聞部各中心總監及製作人等。目前進入證詞比對及事證查核階段，調查成果將於「鏡新聞」官網公評人專區向閱聽公眾公告。（編輯：張雅淨）1110329