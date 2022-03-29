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疫情106/300

確診者到過宜蘭 足跡有礁溪火車站與知名麵包店

2022/3/29 16:09（3/29 21:50 更新）
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宜蘭縣政府29日表示，日前有2名COVID-19確診者曾到過宜蘭礁溪火車站與當地知名商家，呼籲曾與足跡重疊或接獲疫調人員通知民眾，儘快至社區篩檢站接受篩檢。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月29日
宜蘭縣政府29日表示，日前有2名COVID-19確診者曾到過宜蘭礁溪火車站與當地知名商家，呼籲曾與足跡重疊或接獲疫調人員通知民眾，儘快至社區篩檢站接受篩檢。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月29日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣政府今天表示，日前有2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者曾到過宜蘭礁溪火車站與當地知名麵包店，呼籲有相同足跡者注意自身健康。

縣府發布新聞稿表示，案22736為70多歲男性，24日上午8時14分由瑞芳車站搭乘台鐵272次列車，於9時21分到宜蘭礁溪火車站與友人碰面，並搭乘當天上午10時45分台鐵4151次列車返回瑞芳車站。這名個案已在外縣市就醫，宜蘭縣衛生局也已將個案友人和家人共2人匡列為居家隔離對象，篩檢結果為陰性。

此外，案23024為50多歲男性，是桃園大潭電廠工程群聚案件相關確診者。他曾於26日清晨6時30分至上午10時，與家人到頭城鎮第一公墓掃墓；中午11時30分至12時20分，到礁溪「火山爆發雞」用餐；12時30分至12時45分於礁溪知名麵包諾貝爾奶凍店購物。個案已在外縣市就醫，衛生局匡列其他4名家人接受居家隔離，篩檢結果為陰性。

縣府表示，相關足跡已完成消毒，呼籲曾與足跡重疊或接獲疫調人員通知的民眾，儘快到社區篩檢站接受篩檢。（編輯：李錫璋）1110329

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