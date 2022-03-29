高雄新增4例確診 其中2人曾到台北群聚染疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市今天新增4例COVID-19本土確診個案，其中2例是前鎮區化工廠群聚案的匡列隔離者陰轉陽，無社區傳播風險；另2例是在台北某會館多人聚會時染疫，高市府持續疫調匡列中。

高雄市長陳其邁下午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄今天新增4例本土確診個案，2例是在居家隔離期間陰轉陽，無社區傳播風險，另2例是與台北確診個案23022於25日晚間在台北的密閉空間多人聚會染疫。

陳其邁說，昨晚接到台北通報就進行匡列隔離疫調，發現2人確診陽性。另前鎮區化工廠群聚案累計至今已23人確診，感染源雖尚未找到，但持續監測社區，並無發現其他確診個案，顯示經過擴大匡列隔離，已將社區風險降到最低。

市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，前鎮化工廠群聚案今天新增23080、23081確診，23080是指標個案22456同住家人，23081是22461的職場接觸者，2人均已匡列隔離，原本採檢陰性，後來隔離期間出現症狀，採檢為陽性。

潘炤穎說，前鎮化工廠群聚案在社區接觸者部分，昨天新增匡列59人，正在檢驗中。另新增2例23122、23123，與台北個案23022曾於25日晚間在台北某會館參加多人聚會，2人Ct值都是20.2，目前無症狀，在醫院隔離中。

潘炤穎表示，另有5名台北衍生案的密切接觸者採檢陰性，市府針對案23122、23123家人也匡列10人目前採檢陰性，相關社區接觸者持續疫調匡列中。

衛生局並公布23122、23123高雄足跡，其中23122於26日中午搭高鐵0633車次回高雄，26、27日2天曾到過這一小鍋新光左營店、金湯麵食館高鐵左營店、全聯福利中心、濃回味海鮮撈專賣、魚中魚貓狗水族大賣場華夏店等處。

23123則於26日晚上6時10分搭高鐵0669車次從桃園回到高雄，27日足跡包括特力家居高雄館19to1鮮選牛排專賣店、特力屋民族店及亮麗專業洗衣高雄金鼎複合店。

另23122、23123為高雄某科大老師，但潘炤穎強調，2人在可傳染期無校園足跡，因此校園無風險。陳其邁說，已要求學校加強校園健康監測。（編輯：謝雅竹）1110329