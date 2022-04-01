小麥價格上漲 陳吉仲：推廣米食減少消費者支出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄烏戰爭影響國際原物料供應，小麥、玉米價格大漲，也拉升麵粉、麵包等價格。農委會主委陳吉仲（左）1日指出，預計小麥、玉米價格在上半年會持續上漲，將大力推廣米食，希望減少消費者支出。右為行政院長蘇貞昌。中央社記者吳家昇攝 111年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北1日電）俄烏戰爭影響國際原物料供應，小麥、玉米價格大漲，也拉升麵粉、麵包等價格。農委會主委陳吉仲今天指出，預計小麥、玉米價格在上半年會持續上漲，將大力推廣米食，希望減少消費者支出。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席並備質詢。陳吉仲會前回應媒體詢問，農業委員會如何因應小麥、玉米價格上漲衝擊民生。

陳吉仲指出，依照農委會資料，黃豆、小麥、玉米等原物料去年已經漲了一波，今年上半年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄羅斯與烏克蘭戰爭的影響，預計未來玉米、小麥價格在上半年也會持續上漲。

談及因應作為，陳吉仲說，行政院和農委會有許多重要措施，包括蘇貞昌已批准營業稅減免可以延長到今年6月底，農委會也針對玉米提出種植5萬公頃就會有30萬公噸產量的措施，可以滿足1個月的需求，也將釋放公糧庫存的老舊米當飼料米，目前已有15萬公噸，如果還有需要，今年8月以後會再釋出30萬公噸。

至於小麥價格上漲帶動麵粉、麵包等價格上漲，陳吉仲表示，考慮減少消費者支出，農委會將大力推廣米食，米食不止炒飯和飯糰，還有各式各樣，現在白米價格穩定，這樣的替代效果，應該會讓消費者的支出減少，會全力推廣。（編輯：謝佳珍）1110401