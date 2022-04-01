清明連假若霧鎖金門機場 高速船備妥待命

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）一連4天清明假期將至，交通部航港局今天表示，已針對連假期間如果霧鎖金門機場，造成空中交通停擺做好應變，將有高速船舶待命，必要時協助疏運旅客。

航港局今天發布新聞稿，因應清明連續假期將屆，為協助金門鄉親順利返鄉，已邀集民航局、合富海運公司、百麗航運公司及各航務中心，針對一旦因濃霧造成金門機場關閉時，啟動B計畫疏運，依不同情境備妥備援船舶，將以雲豹及藍鵲高速輪或合富快輪協助執行疏運旅客。

航港局說，去年清明連假發生連日濃霧，造成金門機場關場，多次暫停起降，松山機場累積大量無法搭機返鄉鄉親，由航港局協調船公司協助疏運旅客，今年特別於連假前預先協調。

航港局說，百麗航運公司於清明連假期間，雲豹及藍鵲2艘高速輪在布袋至馬公航班訂票率接近100%的情況下，仍配合於連假期間每天預備1艘船舶協助霧鎖金門的疏運計畫。

根據航港局規劃，若啟動B計畫，意願轉搭專船的旅客，可至松山、台中、嘉義、台南及高雄航空站，登記轉搭候補，並自各航空站搭乘接駁專車前往港口。

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航港局說，啟動B計畫時，若指定雲豹或藍鵲高速輪，將執行嘉義布袋港至金門水頭港區航線疏運，布袋至金門航線開航時間為下午2時、金門至布袋航線開航時間為上午8時；若須夜航，將於台馬輪可正常營運及馬祖無霧鎖的前提下，通知合富海運所屬合富快輪加入疏運，可由基隆港或台中港發船。

不過，航港局也說，依據氣象局預報資料顯示，今天起受東北季風影響，台灣海峽及離島海面風浪轉大，連假前期發生霧鎖金門機率較低。（編輯：陳政偉）1110401