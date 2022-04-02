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清明連假第2天中部以北仍溼冷 高山有機會降雪

2022/4/2 18:42（4/2 18:53 更新）
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2日雖逢清明連假首日，但天氣不佳，台北市西門町電影街午後人潮並不多，僅少量民眾造訪。中央社記者王騰毅攝　111年4月2日
2日雖逢清明連假首日，但天氣不佳，台北市西門町電影街午後人潮並不多，僅少量民眾造訪。中央社記者王騰毅攝　111年4月2日
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）中央氣象局今天預報，明天清明連假第2天，中部以北仍溼冷，3500公尺以上高山有降雪機會。

氣象局說，明天台灣持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，水氣偏多，中部以北及宜蘭、花蓮整天濕冷，預測低溫攝氏14度、15度，其他地區天氣也偏冷；各地都有機會下雨，中部以北及宜蘭、花蓮降雨較全面，並可能有局部大雨。

氣象局說，今、明2天高山都有降雪機會，今天清晨玉山氣溫雖降至零度以下，但水氣不夠，傍晚水氣多，但氣溫回升到2.9度，降雪條件不足，今天深夜或明天仍有機會。

氣象局預測，4日起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖，且水氣逐漸減少，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。5日氣溫再回升，水氣也更少。（編輯：張芷瑄）1110402

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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