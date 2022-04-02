防山難失聯山友盼開放inReach上市 NCC：要符合法規

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（中央社記者謝方娪台北2日電）有山友盼開放Garmin的衛星通訊機inReach上市，NCC表示，衛星頻譜規劃涉及國安等4考量，新興衛星產品只要合乎電信管理法相關規定提出申請，NCC都會依程序協助符合規定的產品在國內上市使用。

和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國獨自前往三峽滿月圓登山，不幸發生山難。

有登山客投書媒體指出，Garmin推出的衛星通訊機inReach可以定時發送攀登者位置，不需手機訊號，而是透過衛星上傳網路，可降低獨攀失聯後找不到人的風險，不過受限現行法規，只有電信業者可以經營衛星業務，因此inReach無法在台上市，盼能進一步開放。

NCC（國家通訊傳播委員會）副主委暨發言人翁柏宗告訴中央社記者，由於衛星頻譜規劃及落地事宜，涉及國家安全、通信監察、產業競爭及消費者權益維護等各面向考量，因此應依電信管理法相關規定辦理。

目前市面上已有衛星行動通信服務可提供山友選擇，例如舒拉亞（Thuraya）衛星電話服務或國際海事衛星（Inmarsat）電話服務等，翁柏宗指出，新興衛星產品只要合乎電信管理法相關規定提出申請，NCC都會依程序協助符合規定的產品在國內市場上市使用。

他也提到，烏俄戰爭凸顯衛星通信的重要性，衛星頻譜落地，國家一定要有適當的監理機制。（編輯：張均懋）1110402