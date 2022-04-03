新竹縣增15例 醫院群聚9人陰轉陽

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新竹縣3日新增15例確診，其中有9例為台中婚宴延伸的醫院群聚，另5例是大潭電廠延伸、1例外縣市確診者的非同住家人。（新竹縣政府提供）

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣3日電）新竹縣今天新增15例確診，其中有9例為台中婚宴延伸的醫院群聚，皆為住院病患被匡列採檢陰轉陽。另5例是大潭電廠延伸、1例外縣市確診者的非同住家人。

新竹縣政府發布新聞稿說明，今天新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中9例是台中婚宴群聚案的延伸，都是某醫院的住院病患，於日前護理師案23409確診時皆已被匡列採檢陽性（居隔期間陰轉陽2例、加強自主健康管理期間陰轉陽7例）。

竹縣府指出，醫院群聚9名確診者因病況平時住院就管制，無法出院，年齡分布54至65歲，8名男性、1名女性，CT值介於11.2至32.7間。連同護理師案23409和病患案23875在內，已共11人確診。

竹縣府指出，這間醫院自3月30日起啟動感染管制措施，進行整棟醫院大規模消毒，依感染管制措施分艙、分流、分區，並配合醫療服務降載只出不進，除第一、二波採檢246人外，昨天再針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，進行高頻率採檢共計216人，其中207人均為陰性，今日公布9人陽性，個案持續管理追蹤中。

此外，大潭電廠工程群聚延伸今天新增5例（4名泰國籍、1名本國籍），於居隔期間第5天陰轉陽，初步對社區影響不大。

竹縣府指出，大潭電廠新豐移工宿舍群聚及延伸累計，住宿員工57人確診（泰國籍53人、本國籍4人），非住宿員工3人確診及其同住家人5人確診，全案已累計65人確診。

另今天新增1人確診案24328，為29歲女性，是屏東縣案24016的非同住家人，已接種3劑疫苗，3月31日喉嚨痛症狀，昨上午安排採檢陽性，CT值16.7，初步匡列採檢40人，持續個案管理追蹤中。

竹縣府表示，桃園市確診者案23256於新竹縣新豐鄉有2處足跡，已完成環境消毒，初步安排6人採檢；屏東縣確診者案24331於新竹縣竹北市有3處足跡，均由清潔人員完成環境消毒。

竹縣府指出，新竹縣3月27日至4月2日連續6天辦理共10場社區PCR（核酸檢測）免費採檢，累計1170人，1169人陰性，其中1人陽性（為桃園市大潭電廠員工，已轉介就醫）。

竹縣府衛生局說明，因應確診足跡，持續安排社區篩檢，大安醫院於4月3日晚間6時至9時在醫院急診室設社區篩檢站；新仁醫院於4月4日上午9時至12時在醫院急診室外設採檢亭。（編輯：張銘坤）1110403