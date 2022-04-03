新北三峽確診數擴大 共9校停課匡列1543人

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北3日電）新北市長侯友宜今天公布新增71例本土確診，其中41例在三峽。三峽某國小老師確診相關疫情，原停課學校數由3校擴增到9校，為有效防疫，市府擴大匡列1543人持續疫調。

侯友宜召開記者會說明新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）71例本土確診病例，其中6例是新增採檢陽性、1例居隔陰轉陽、64例居隔採檢陽性。

其中64例居隔採檢陽性，包括中和社區群聚案相關新增12人、三峽教師染疫相關案41人、基隆群聚相關案2人、桃園相關案3人、北市相關案6人。

侯友宜說，今天最重要的是三峽個案相關，疫情源於樹林某科技廠相關足跡，確診案23396同住家人案23606是科任老師，在很多學校、班級任教，接觸的老師及學生相當多，初步共有18例採檢陽性，包括師生和家長，經連續匡列、擴大採檢，又採檢出41例，加上染疫老師本身所引起個案已達到60例。

侯友宜表示，三峽某國小疫情，這兩天有擴大趨勢，現正擴大匡列跟採檢，希望疫情能有效穩定下來，包括足跡重複、對健康有疑慮的都擴大採檢，初步採檢人數已達1543人，其中居隔共764人，所涉及安親班、補習班等周遭環境都全面清潔消毒。

教育局長張明文表示，部分停班及全校停課學校共9所。三峽地區除了某國中小及高中共3校全校停課外，後續新增6所班級或全校停課的學校，包括三峽某國小及中和區某3國小、土城區某高中、永和區某高中。目前持續由衛生局進行疫調匡列相關工作。

侯友宜表示，中和社區群眾中，昨天採檢551人，其中5人陽性，另6人居家隔離時採檢陽性，還有1人居隔陰轉陽，目前疫情已比較穩定。

侯友宜強調，目前醫療量能足以應付，為加強學校防疫措施，即日起到4月底，校園室內場地暫停租借，暫停辦理跨校大型活動，訪客要打2劑，全部教職員工安排接種第3劑。（編輯：方沛清）1110403

（新北市政府提供）