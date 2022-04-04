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宜蘭中山國小停止線上教學 一個月內實體補課

2022/4/4 15:42
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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣中山國小3名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全校停課至12日復課，期間採線上教學，因校內師生居家隔離比例較高，校方今天決議停止線上教學，一個月內實體補課。

中山國小校長劉文勝下午向中央社記者表示，中山國小國小部（不含幼兒園及補校）目前匡列居家隔離的學生人數達142人，教師15人，高達2成1學生和3成1老師需居家隔離，且人數有可能持續上升。

劉文勝說，居家隔離教師線上授課充滿不確定性，教師、學生在居隔期間陰轉陽可能性無法排除，支援排代教師人力難尋，課務交接又是另一個困難點。

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劉文勝指出，因師生受匡列居家隔離比例較高，且受匡列師生心情多少會受到影響，加上考量要補課天數僅4天，為顧及居家隔離學生受教權，今天開會後決議清明連假過後，也就是6日、7日、8日和11日這4天停止線上教學計畫。

劉文勝表示，停止線上教學計畫已報請縣府教育處核准，復課後，學校會再呈報補課計畫，原則上規劃利用早自習和午休時段以實體補課，在一個月內補課完畢，讓學生安心地度過居家隔離期，維護良好的學習品質。（編輯：方沛清）1110404

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