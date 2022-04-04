五溝水VR東京奪獎 客傳會：台灣文化具國際價值

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（中央社記者張雄風台北4日電）客家公共傳播基金會製作的VR影片「浮光童夢—五溝水」，獲得東京短編映畫祭優選佳作獎。客傳會今天表示，這代表客家文化、台灣文化具有國際性的價值。

客傳會發布新聞稿表示，由客傳會製作的VR影片「浮光童夢—五溝水」於2日一舉奪得「東京短編映畫祭 Tokyo International Short Flim Festival」優選佳作獎。

客傳會說明，為慶祝六堆建堆300年，去年特別將屏東知名紀實攝影師劉安明攝影作品，由客家新媒體藝術家黃心健擔任顧問，透過虛擬實境（Virtual Reality）新媒體技術，由導演張文杰將平面作品轉製成VR互動影片。

客傳會董事長陳邦畛表示，非常感謝評審的青睞，對於這部片能在國際競賽脫穎而出，代表客家文化、台灣文化具有國際性的價值，客傳會將持續努力，讓台灣客家能繼續在國際發光，替台灣爭取更多的榮耀。

陳邦畛說，這次的影片作品，是將五溝水客庄的老照片轉變成VR動畫，把當年的時空環境、建築、地貌、自然景觀透過最新VR技術呈現，當時只是想為台灣多盡一份心力，沒想到竟然得到國際肯定，真的很開心。

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張文杰表示，在這次的計畫下，客傳會與執行團隊進行一場六堆300年的自然探索與文化回溯，觀眾可透過VR體驗1960年劉安明的屏東五溝水黑白老相片，擺脫時間與空間回到用小眼睛看大世界的美好童年，也讓台灣客家文化可以透過創新的展演方式讓世界看見，開啟客家元宇宙。

客傳會提到，這部影片並於去年11月至今年2月在客家文化發展中心六堆客家文化園區兩度展出，今年3月也入圍紐約電影獎。（編輯：管中維）1110404