疫情燒進立法院 指揮中心：2立委匡列居家隔離

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北6日電）本土疫情燒進立法院，國民黨立委廖國棟助理確診，今天是清明連假後首個上班日，立法院加嚴人流管控，指揮中心今天證實，有2名立法委員被匡列為居家隔離對象。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，廖國棟辦公室有2名助理確診，由於現在正值開議期間，立法院也不敢大意，與確診助理同樓層的立委、助理必須出示PCR或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在病毒可傳染期間，曾赴立法院衛環委員會，外界關注陳時中是否有收到細胞簡訊，他在今天下午記者會中說明，上週的某天上午確實曾為專案口頭報告赴立法院，但因為另有會議提前離開，因此完全沒有碰到廖國棟及染疫助理。

今天是清明連假後首個上班日，立法院在整體防疫工作上緊發條，立法院立委研究大樓一早便開始進行防疫措施，關閉側門，僅開放大門供人流進出。指揮中心發言人莊人祥證實，目前有2名立委被匡列居家隔離。（編輯：卞金峰）1110406