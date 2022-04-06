連假後首上班日 立院加強防疫與人流管控

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（中央社記者王揚宇、王承中台北6日電）國民黨立委廖國棟助理確診，今天是清明連假後首個上班日，立法院加嚴人流管控，與確診助理同樓層的立委、助理必須出示PCR或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。

廖國棟辦公室有2名助理確診，由於現在正值開議期間，立法院也不敢大意，3日已先依循可能足跡進行消毒，並對廖國棟辦公室所在的立委研究大樓進行清消。

立法院4日宣布，由於2位確診助理Ct值低，傳染風險高，要求位於立委研究大樓8樓同樓層的立委及助理，於6日清明連假後上班日前，應做PCR或快篩採檢，確定為陰性始得進入院區。

與廖國棟辦公室同一層樓的其他立委辦公室，連假期間進行快篩；民進黨立委林宜瑾在臉書發文表示，團隊第一時間自行快篩，所有人皆為陰性，她也到醫院做PCR檢測，確認為陰性。民進黨立委林楚茵也在臉書放上快篩「陰性」圖片，並在媒體群組公布PCR陰性證明的健康存摺截圖。

時代力量立委邱顯智在臉書發文指出，他已請同仁注意身體狀況，並依指揮中心規定自行或到快篩站接受篩檢，辦公室也即刻啟動遠距辦公、分流辦公等因應措施。

今天是清明連假後首個上班日，立法院在整體防疫工作上緊發條；立法院立委研究大樓一早便開始進行防疫措施，關閉側門，僅開放大門供人流進出，立法院駐衛警也會逐一詢問進入院區的人士要到哪個樓層，並核對身份。

研究大樓大門旁也設置了PCR或快篩檢驗收件處，與確診助理同樓層的立委、助理，必須先出示陰性證明並登記，才能進入院區，並量體溫。

截至上午9時，觀察立院加強防疫與人流管控措施，秩序良好，大家也都願意配合立法院新的防疫措施，希望疫情早日過去。（編輯：郭無患）1110406