更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國北護1學生確診 全校改遠距教學至12日

2022/4/6 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北6日電）國立台北護理健康大學今天證實，校內有2名學生為確診者的接觸者，其中1人採檢陽性已確診，另1人還在等待採檢結果，全校自6日晚間6時起遠距教學至12日。

國立台北護理健康大學主任秘書蘇義泰接受中央社記者訪問時表示，校內有2名學生於4月2日接觸確診者，其中1名學生4日快篩陰性，但自覺有喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀，因此5日再度前往醫院，採檢為陽性確診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘇義泰指出，學校昨天獲知1名學生確診的消息後，今天也召開防疫小組會議，校方決定全校課室課程改為遠距教學，實施時間自6日晚間6時至12日晚間10時30分，但實作、實習課程可採實體授課或依各系規定辦理。

由於另1名學生還在等待採檢結果，蘇義泰提到，如果校內再新增1名確診者，將依照教育部和中央流行疫情指揮中心規定辦理，延長全校遠距教學時間，並視疫情滾動式調整。（編輯：張芷瑄）1110406

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族