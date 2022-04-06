國北護1學生確診 全校改遠距教學至12日

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（中央社記者許秩維台北6日電）國立台北護理健康大學今天證實，校內有2名學生為確診者的接觸者，其中1人採檢陽性已確診，另1人還在等待採檢結果，全校自6日晚間6時起遠距教學至12日。

國立台北護理健康大學主任秘書蘇義泰接受中央社記者訪問時表示，校內有2名學生於4月2日接觸確診者，其中1名學生4日快篩陰性，但自覺有喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀，因此5日再度前往醫院，採檢為陽性確診。

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蘇義泰指出，學校昨天獲知1名學生確診的消息後，今天也召開防疫小組會議，校方決定全校課室課程改為遠距教學，實施時間自6日晚間6時至12日晚間10時30分，但實作、實習課程可採實體授課或依各系規定辦理。

由於另1名學生還在等待採檢結果，蘇義泰提到，如果校內再新增1名確診者，將依照教育部和中央流行疫情指揮中心規定辦理，延長全校遠距教學時間，並視疫情滾動式調整。（編輯：張芷瑄）1110406